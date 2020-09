Calciomercato Roma, scatta l’allarme rosso: adesso si mette male

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Che cosa accadrà da qui alle prossime settimane? Il calciomercato è ufficialmente iniziato e c’è chi lancia già i primi allarmi. Probabilmente la dirigenza dovrebbe accelerare. Fare qualcosa di più. Di questo, ne è convinto Ilario Di Giovambattista, che parlando sulle frequenze di Radio Radio ha detto la sua. Le sue parole sono state riportate ForzaRoma.info, nella rubrica “Radio Pensieri”. Ecco quanto evidenziato: “La Roma va ritirata su, serve una botta di vita da Friedkin. C’è il problema del portiere, senza Smalling non ha centrali credibili seri, il problema degli esterni difensivi… Forse da centrocampo in su, ma Dzeko che fa? Siamo convinti che Milik lo sostituisca subito?”. Insomma, sembra esserci davvero qualcosa che non va. Dello stesso avviso sembra essere il giornalista Franco Melli.

Che sempre su Radio Radio, ha sentenziato: "La nuova Roma non ha fatto niente di importante: si parla, si parla… Hai fatto un esercizio di ottimismo, ma ditemi voi cosa è cambiato". E in effetti, tutti i torti non sembrano esserci in queste parole. I giallorossi devono accelerare. Devono sbrigarsi. Devono correre. Se l'anno prossimo la stagione della Roma deve essere quella dell'anno "zero" allora, bisognerà almeno iniziare a contare fino a uno. Ecco il motivo per cui sarà importantissimo iniziare a fare qualcosa. Che sia in attacco, che sia a centrocampo, che sia in difesa. Quello che sembra mancare, al momento, è chi detta le linee guida. Forse anche per questo, sembra tutto immobile. Forse anche per questo, molti tifosi chiedono alla nuova proprietà di vedere qualcosa di più rispetto a quanto visto fino ad ora. Solo Pedro, davvero, non può bastare.