Calciomercato Roma, tifosi senza parole: ecco il grande “colpo” di Friedkin

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – I giallorossi stanno cercando di capire qual è la strada da prendere. La nuova società ha le idee chiare, almeno per quanto riguarda il futuro e quello che c’è da fare con la visione “a lungo”. Ma l’addio di Pallotta, non sembra aver lasciato molto ordine all’interno di un club che pare avere grande bisogno di stabilità. In questo senso, arrivano notizie non proprio rassicuranti. Roberto Pruzzo, ex bomber romanista, parlando ai microfoni di Radio Radio, si è così espresso: “Ci si aspetta di più da Friedkin. Io personalmente, devo dire che non ho ancora capito se l’allenatore sia stato confermato oppure no. Ecco. Questo significa che bisogna fare chiarezza subito e definire gli obiettivi. Per i primi sei mesi non sarà facile. In rosa ci sono giocatori inutili che guadagnano tanto”. Ecco, proprio questo è il punto. Che tipo di calciomercato sarà?

I tifosi della Roma vogliono sapere. E allora, c'è da capire quali potrebbero essere i piani che la dirigenza ha in testa. A questo proposito, Sandro Sabatini – giornalista Mediaset – sempre a Radio Radio non dà notizie proprio "ottimistiche". Ecco le sue parole: "Quando cambia il presidente il tifoso della Roma si aspetta una notizia importante. Come ad esempio, ovviamente, un grande acquisto. Per il momento non è successo. Nella testa di Friedkin il grande acquisto è la conferma di Zaniolo". E questa, sarebbe una delusione enorme. Da una proprietà che arriva e che si insedia in un club dove ultimamente ha regnato solo la delusione, ci si aspetta qualcosa di almeno elettrizzante. Non l'arrivo di Messi. Ma nemmeno l'idea che il grande colpo, sia la conferma di Zaniolo. E allora, la speranza dei tifosi romanisti ora è che possano arrivare notizie positive. Soprattutto dal mercato.