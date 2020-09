Calciomercato Roma – I tifosi tremano, arriva una brutta notizia

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – A Trigoria tirano tutti un sospiro di sollievo. La nuova dirigenza texana, il calciatore, i tifosi giallorossi e i compagni di squadra di Nicolò festeggiano l’operazione al ginocchio perfettamente riuscita. A preoccupare tutti, oltre all’esito dell’operazione ovviamente, era il superamento del trauma psicologico per il gioiellino di Fonseca. Voci dicevano che Zaniolo fosse già pronto ad appendere gli scarpini al chiodo ma il calciatore ha smentito tutto e subito. È pronto a tornare in campo e il conto alla rovescia è già iniziato. Quello che tutti vorrebbero sapere però è quando.

Il professore Christian Fink (il medico che ha operato Zaniolo) ha consigliato al numero 22 giallorosso di prendersi più tempo possibile, addirittura fino a 9 mesi di stop, prima di scendere in campo. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” l’esempio del medico per far comprendere a Nicolò la delicatezza della situazione è stato quello della NBA. Molti cestisti dopo aver subito interventi del genere hanno avuto fretta di tornare a giocare e hanno subito delle ricadute. È proprio per questo motivo che il professor Fink consiglia una terapia conservativa di 9 mesi per evitare la stessa sorte al calciatore. Per Zaniolo Euro 2021 è fortemente a rischio. A questo punto il mercato dei capitolini potrebbe subire dei grandi cambiamenti, non solo adesso ma anche a gennaio. Facciamo insieme il punto della situazione.

Il neo presidente Friedkin non ha tempo da perdere. Smalling si avvicina (ma si pensa anche a Kumbulla), Pedro è già arrivato a Trigoria, Florenzi ormai si è trasferito in Francia e sia Perotti che Pastore non faranno parte della stagione giallorossa. Mentre Under viene corteggiato da Leicester e Newcastle. Serve al più presto un altro giocatore offensivo. Milik è ancora in pole e da qualche giorno è spuntato anche il nome di Mario Mandzukic. Tutto dipenderà dal futuro di Dzeko, sempre più vicino ai bianconeri.