Calciomercato Roma – Tutto fatto? Arriva subito la frenata

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Con l’avvento della famiglia Friedkin, a Roma sembrava respirarsi una nuova aria fra i tifosi giallorossi. L’entusiasmo per l’arrivo della nuova proprietà non ha fatto il paio con un calciomercato altisonante come qualcuno si immaginava. A onor del vero, però, bisogna considerare che la situazione economica che Friedkin si è trovato a fronteggiare non è delle più semplici. Quello che stupisce è la mancanza di un direttore sportivo, ormai ad alcuni mesi dall’insediamento sullo scranno giallorosso. Tale figura è fondamentale per un calciomercato ambizioso e ragionato. Sulla questione ds, arriva una notizia che frena una delle ipotesi più affascinanti trapelata nelle ultime ore.

Alla società capitolina era stata accostata la figura di Jonas Boldt, ds dell’Amburgo, nome fortemente sponsorizzato da Rudy Voeller. Alcuni giornali parlavano addirittura di accordo vicino fra le parti. Ma le dichiarazioni del diretto interessato ai microfoni di Sky Sport Germania sembrerebbero mitigare l’ottimismo sulla chiusura della trattativa. “Imparare l’italiano? Non vedo alcuna ragione per farlo al momento. Ho un contratto con l’Amburgo e ho deciso un anno e mezzo fa di intraprendere un percorso con loro e voglio costruire qualcosa. La mia opinione resta la stessa, non è cambiata”.

C'è da capire se si tratta di una smentita di rito o se davvero Friedkin debba orientarsi verso altri nomi. Certamente prima della sessione invernale una decisione andrà presa. Il tecnico Paulo Fonseca ha manifestato qualche perplessità sulla rosa a disposizione. Ecco perché la società capitolina è pronta ad intervenire pesantemente sul mercato di gennaio. Friedkin si prepara per una campagna acquisti ambiziosa.