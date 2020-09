Calciomercato Roma, tutto finito: “Ha chiesto la cessione”

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Il tempo passa e in casa giallorossa qualcosa, a breve, dovrà smuoversi. Questo perché anche tutti gli altri club si stanno muovendo e anche perché la nuova società dovrà convincere un po’ tutti, delle buone intenzioni rispetto alle prossime mosse. Un passo importante, è quello legato alle cessioni. Un capitolo, che poi potrà lasciare molto più spazio agli acquisti. In questo senso, ora, arrivano aggiornamenti molto pesanti.

Sì, perché stando a quanto viene riferito dal Corriere dello Sport, Dzeko avrebbe espressamente chiesto di andare via dalla Roma. Una squadra che ama, che ha nel cuore. Ma che non riesce a “trattenerlo” dalla voglia di fare coppia con CR7. Un’idea davvero troppo allettante, a cui diventa complicato rinunciare. Va anche detto – inoltre – che anche la stessa Roma non sembra voler fare le “barricate” per tenerlo nella Capitale. Tutt’altro.

Sempre secondo quanto viene riportato dalla stessa fonte, infatti, la Roma sarebbe pronta a salutarlo, anche per alleggerire il bilancio. E dunque, dopo giorni di parole e di chiacchiere, alla fine l’affare potrebbe e dovrebbe andare in porto. Con i giallorossi ed il Bosniaco, che si diranno probabilmente addio continuando a volersi molto bene. Ma con la consapevolezza, che la “storia” è davvero finita. Ma non finisce qui.

No, perché è evidente che l'addio di Dzeko significa anche molto altro. Se Edin – come pare – davvero dirà addio ai giallorossi, allora si potrà dare inizio alle danze per la "rivoluzione" con tanti cambiamenti che potranno prendere piede nell'arco di pochi giorni. Perché sì, diciamolo, se può andare via uno come Dzeko, allora possono andare via anche tanti altri calciatori. Che evidentemente hanno dato molto meno alla Roma di quanto non abbia dato Edin. E al suo posto? La Roma, sta valutando diverse ipotesi. Alcune delle quali, davvero clamorose