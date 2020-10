Calciomercato Roma – Ultim’ora: ecco cosa sta tramando Friedkin

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Friedkin vuole conquistare il pubblico della Roma, per farlo deve cercare di non sbagliare un colpo. Ha investito tanti soldi per prelevare il club da James Pallotta e per cominciare a sistemarne i conti. Per quanto riguarda il calciomercato ha compiuto un buon lavoro, considerando anche il poco tempo a disposizione. Ma ora serve un altro ritmo per tornare grandi. Fra le sue priorità c’è sicuramente quella di inserire un ds nell’organigramma societario. Viste le trattative sfumate con Paratici e Rangnick, il patron dei giallorossi sta ora puntando altri due profili dal grande nome.

Secondo Leggo, Ryan Friedkin vorrebbe risolvere la questione in prima persona. Ecco perché sarebbe volato a Londra per incontrare Michael Emenalo, ex direttore sportivo dei Blues. Sarebbe lui il primo obiettivo della dirigenza americana. C’è, però, anche un altro nome da non sottovalutare. Il Messaggero rivela di un interessamento dei capitolini per Luis Campos, attualmente ancora legato contrattualmente al Lille. Il dirigente portoghese è seguito anche dal Manchester United. Ma il vero colpo di scena in questo ambito potrebbe essere un altro.

La terza opzione suggerirebbe di rimandare la scelta del direttore sportivo a giugno. Nel frattempo a Fienga verrebbe affiancato un uomo di scouting. Friedkin vuole fare le cose per bene e intende inserire in società anche un direttore generale. Sarebbe Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, il favorito per occupare la nuova poltrona giallorossa. Con il calciomercato invernale che incombe, la Roma deve compiere una scelta ben precisa. Sarebbe rischioso arrivare alla prossima finestra senza un uomo di riferimento che curi la campagna acquisti e cessioni. Intanto Friedkin mette nel mirino un calciatore del Real Madrid: sarebbe un grandissimo colpo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA