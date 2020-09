Calciomercato Roma – Zaniolo out: al suo posto un colpo enorme?

Calciomercato Roma

ROMA NEWS – Forse è giusto il momento di guardare avanti. Il momento di non pensare troppo alle cose che non vanno. L’ora, che la nuova società giallorossa possa dare una scossa all’ambiente. Sì, perché a ben vedere in questo momento – tecnicamente – la Roma inizierebbe la sua stagione con 9 trequartisti e un solo centravanti. Qualcosa di improponibile, a pensarci bene. E allora, ecco che qualcosa di più andrà fatto. A maggior ragione adesso, che Zaniolo è fuori.

L’Infortunio del forte giocatore romanista, apre diversi scenari. Alcuni per niente belli. Altri, stimolanti. E’ ovvio che avere Zaniolo infortunato è una sciagura. Ma da qui, la Roma dovrà ripartire. Provando a costruire una rosa che sia capace e dunque in grado di combattere sin da subito per tornare in Champions League, visto che parlare di scudetto sarebbe a dir poco ridicolo, in momento così. E allora, che fare? Su chi puntare?

In questi giorni, sono usciti fuori i nomi di Kokorin, così come di un possibile ritorno di Kalinic. Davvero troppo poco, se la Roma ha voglia di puntare in alto. Per questo motivo, servirà molto altro. Un colpo grosso, un colpo importante. E noi, crediamo che senza annunci – ma con i fatti – la nuova proprietà questo colpo possa regalarlo ai tifosi della Roma. Magari, cogliendo un’occasione. Magari, tirando fuori dal cilindro un nome inaspettato. Comunque, qualcuno che possa accendere le folle, facendo dimenticare almeno per un po’, il pessimo momento che a squadra vive. Diciamo pure che con Zaniolo out, Dzeko al 90% dovrà rimanere dov’è. Ma al di là di questo, qualcun’altro in attacco servirà comunque. Se non si vuole perdere tempo, se non si vuole buttare un altro anno. E allora, chi potrebbe arrivare? I nomi in ballo (alcuni molto difficili, certo) sono almeno cinque >>> VAI ALLA LISTA