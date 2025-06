Calciomercato Torino | Cairo, che beffa! Scippato dall’Inter…

Il calciomercato del Torino rischia di subire un primo colpo inatteso ancora prima di cominciare. I granata avevano messo gli occhi su Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’Inter, in uscita dopo una stagione di crescita e attenzioni crescenti da parte di diversi club di Serie A. La strategia sembrava chiara: prestito secco o con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri, per dare continuità al talento partenopeo dopo i 17 gol in 35 partite con la maglia dello Spezia in Serie B.