Calciomercato Torino | Cairo gongola: Milan+Atalanta e 40 milioni!

Dalla società filtrano segnali chiari: Ricci non è in vendita, a meno di offerte irrinunciabili. Ma il mercato ha le sue logiche, e il pressing dei top club potrebbe far cambiare idea a Urbano Cairo, soprattutto se le cifre dovessero avvicinarsi ai 35 milioni richiesti più bonus.

Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma contatti esplorativi ci sono già stati, soprattutto da parte dei rossoneri, molto interessati dopo i primi report positivi arrivati direttamente dal nuovo allenatore. E se l’Atalanta dovesse muoversi con decisione, la sfida entrerebbe subito nel vivo. Nella seconda scheda tutti i dettagli su cifre, tempistiche e piani delle pretendenti.

La posizione di Samuele Ricci resta al centro delle attenzioni di diversi club di vertice. Il Milan, su input diretto di Massimiliano Allegri, ha chiesto informazioni al Torino per valutare margini di manovra. L’allenatore avrebbe espresso un parere molto positivo sul centrocampista classe 2001, individuandolo come profilo perfetto per rigenerare un centrocampo orfano di Reijnders. Clicca qui per le ultime su Ricci al Milan <<<