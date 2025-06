Calciomercato Torino | Ufficiale l’acquisto dal Bologna: i dettagli

La fase di calciomercato nel mondo del calcio non riguarda solo i trasferimenti dei giocatori, ma coinvolge anche la composizione e il potenziamento dello staff tecnico, elemento cruciale per garantire continuità e crescita. Un club che intende voltare pagina dopo una stagione avara di risultati punta innanzitutto a ridefinire ruoli e responsabilità all’interno della panchina, cercando figure in grado di sostenere il nuovo progetto tecnico con professionalità e visione strategica.