Mercato Torino – Colpo sulla trequarti in arrivo! Il nome di Cairo

Il Torino pianifica un colpo per la propria trequarti: la trattativa deve ancora essere intavolata ma le intenzioni sembrano serie

Lorenzo Focolari Redattore 28 agosto 2025 (modifica il 28 agosto 2025 | 16:10)

Il Torino continua a operare attivamente sul mercato, puntando a rafforzare la squadra a disposizione di Baroni. Dopo aver portato a termine diverse operazioni sia in entrata che in uscita, i granata stanno considerando nuovi acquisti per completare la formazione. L'intento è quello di innalzare il livello qualitativo e offrire maggiore profondità al gruppo.

Tra i nomi più interessanti c'è Salah-Eddine, difensore olandese in partenza dalla Roma. Non rientrando nei piani di Gasperini, il calciatore non è stato selezionato per la prima giornata e sembra pronto a cercare una nuova sistemazione. Il Torino, come riportato da Sky Sport, è in vantaggio rispetto al Werder Brema nella corsa al giovane del 2001.

Un'altra idea interessante riguarda Matteo Pessina, capitano del Monza. Il centrocampista è apprezzato per la sua versatilità e per l'esperienza accumulata, ma la negoziazione si prospetta difficile, considerando il valore del giocatore per i biancorossi. Il Toro rimane attento, pronto a sfruttare eventuali opportunità per riportare il centrocampista in Serie A.