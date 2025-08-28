Calciomercato Torino | Accordo totale Gasp-Cairo? 20 milioni e affare fatto

Il risultato emerso in quel di San Siro fa davvero male alla società che a quasi cinque giorni dalla chiusura del mercato ha deciso che servono nuovi rinforzi per completare nel migliore dei modi una rosa che sta ancora regalando qualche lacuna importante.
Il Torino ha chiuso un colpo di assoluto spessore, ecco tutti i dettagli sul mercato in entrata ed in uscita. Arriva un talento di spessore
Il primo passo è quello di inserire un nuovo terzino sinistro, ma non sarà l'unico visto che il club va anche a caccia di un fantasista, soprattutto dopo che è saltato l'affare che avrebbe portato ad Elif Elmas. Tutti i dettagli sui due nomi osservati <<<
