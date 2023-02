Colpo di scena in casa Cagliari! Assurdo ma alla fine è saltato tutto | News

Claudio Ranieri si è fatto una grossa e grassa risata. Il tecnico romano potrà godersi Nahitan Nandez in santa pace. Le voci di mercato su una possibile partenza dell'uruguaiano, ovviamente, non si sono placate fino all'ultimo secondo. Dalle 20:00 di martedì, però, è ufficiale. "El leon" rimarrà a Cagliari (almeno) fino a fine stagione. Ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e Giulini non ha intenzione di svenderlo. Insomma, niente Biscione, niente Mourinho, niente Allegri e, soprattutto, niente Serie A. Ricordiamo i passati tentativi di Torino e Monza... tutto inutile. Se ne riparlerà, inevitabilmente, quest'estate. Ma non finisce qui. L'ultima notizia proprio su Nandez sta facendo tremare i tifosi del Cagliari <<<