Calciomercato Roma, colpo improvviso: “Può arrivare a gennaio”

La Roma procede con passo molto fiducioso. Gli ultimi risultati hanno riportato il buonumore: gioco e punti che hanno messo la compagine giallorossa al quarto posto. Sappiamo bene quanto sia importante questo piazzamento perché valevole per la qualificazione alla prossima Uefa Champions League. José Mourinho, che ha ricevuto questo obiettivo dalla società, sta lavorando per rendere possibile il sogno. Il prossimo ostacolo si chiama Fiorentina e sarà già un test, in questo senso, probante. La Viola sta disputando un buon campionato ed è in corsa, tanto quanto la Roma, per l’obiettivo. Insomma, sarà uno scontro diretto a tutti gli effetti.