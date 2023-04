Mercato Torino – Arriva la conferma: l’obiettivo di Juric dice sì al Toro

Si allontana di giorno in giorno lo spettro di un'estate tormentata come quella vissuta non più tardi di dieci mesi fa in casa Torino. Al contrario di quanto accaduto la passata estate, i piani granata sembrano decisamente più condivisi tra la società e lo staff tecnico.

Ivan Juric ha fatto capire come vuole andare avanti con il Torino, vuole crescere e a sua volta veder crescere quella creatura che sta formando da quasi due anni. Una crescita che deve avvenire, però, anche da investimenti importanti sul mercato e la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata.

Ci sarà da decidere il futuro di diversi elementi della rosa. Da chi è in prestito come Miranchuk, Vlasic e Gravillon passando per big come Schuurs che hanno attirato l'attenzione delle grandi squadre anche in Premier League. A prescindere dal loro futuro però serviranno rinforzi e in quest'ottica arrivano novità importanti <<<