Mercato Cagliari – Ecco il nuovo attaccante! Colpo in arrivo da Napoli?

Con il termine del calciomercato che si avvicina sempre di più, il Cagliari sta intensificando i suoi sforzi per potenziare la squadra, concentrandosi particolarmente sull'attacco. La missione della società sarda è chiara: cercare un attaccante in grado di supportare la squadra nella stagione appena cominciata.

Un nome che sta circolando insistentemente e che ha suscitato l'interesse della dirigenza è quello di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli. La notizia, pubblicata da Il Corriere dello Sport, riaccende l'attenzione su un calciatore che era già stato monitorato in precedenza.