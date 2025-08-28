Con il termine del calciomercato che si avvicina sempre di più, il Cagliari sta intensificando i suoi sforzi per potenziare la squadra, concentrandosi particolarmente sull'attacco. La missione della società sarda è chiara: cercare un attaccante in grado di supportare la squadra nella stagione appena cominciata.
news calcio
Mercato Cagliari – Ecco il nuovo attaccante! Colpo in arrivo da Napoli?
Un nome che sta circolando insistentemente e che ha suscitato l'interesse della dirigenza è quello di Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli. La notizia, pubblicata da Il Corriere dello Sport, riaccende l'attenzione su un calciatore che era già stato monitorato in precedenza.
L’interesse del Cagliari nei confronti di Cheddira non è una novità. L'attaccante, di 27 anni, era già stato nel mirino della società rossoblù in passato, a conferma dell'ammirazione che si prova per lui. Anche se in questa sessione estiva è stato accostato a diverse squadre, come l’Udinese, la sua situazione ora si apre a nuove possibilità. Il calciatore marocchino, tornato al Napoli dopo un prestito all’Espanyol, ha un futuro incerto nel club partenopeo, rendendolo un obiettivo molto interessante per altre squadre. Le ultime di mercato:Italiano lo scarica? Ecco il colpo da Europa <<<
