Il Genoa è a lavoro in vista dei prossimi incontri di campionato, la squadra gestita da Patrick Vieira non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco e proprio per questo motivo sta cercando di completare la rosa in questi ultimi giorni di mercato.
Calciomercato Genoa – Colpaccio Vieira? Ecco 10 milioni per il bomber
Il Genoa potrebbe mettere a referto un colpo di assoluto spessore, con la squadra che non vede l'ora di dire la sua in entrata ed in uscita
Sono diversi i profili messi sotto osservazione e tra questi sembra esserci anche quello di un attaccante che potrebbe far sognare tutti i fans della squadra ligure. Tutti i dettagli sul nuovo nome per l'attacco: affare da 10 milioni di euro <<<
