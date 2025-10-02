Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ma anche sul campo da gioco. Il team ha bisogno di iniziare a mettere fieno in cascina e di conseguenza punti in classifica. Sicuramente non sarà semplice conquistare la salvezza ed anzi ci saranno diverse difficoltà.
Calciomercato Genoa – Offerta SHOCK: ecco il bomber dal Tottenham
Il Genoa continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul bomber
Al momento il problema maggiore è quello che riguarda il centravanti, visto che al momento Lorenzo Colombo non sta ancora facendo la differenza. Proprio per questo motivo si sta valutando un nuovo nome. Ecco tutti i dettagli sul nuovo bomber, arriva un ex Tottenham <<<
