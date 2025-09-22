Juventus, deciso il prossimo colpo da urlo: “Ecco chi vogliono comprare!”

Come ben sappiamo, uno dei grandi obiettivi estivi di calciomercato della Juventus che non si sono concretizzati è stato un centrocampista di spessore e di qualità. Senza dubbio Tudor avrebbe gradito un elemento in più in mezzo al campo, anche per far rifiatare Thuram e compagni quando possibile, inserendo però un altro elemento di grande valore e sicura affidabilità. La Juve ha tentato effettivamente di fare il colpo, fino agli ultimi giorni di mercato disponibili, ma alla fine non se ne è fatto più nulla.