Juventus, deciso il prossimo colpo da urlo: “Ecco chi vogliono comprare!”

Come ben sappiamo, uno dei grandi obiettivi estivi di calciomercato della Juventus che non si sono concretizzati è stato un centrocampista di spessore e di qualità. Senza dubbio Tudor avrebbe gradito un elemento in più in mezzo al campo, anche per far rifiatare Thuram e compagni quando possibile, inserendo però un altro elemento di grande valore e sicura affidabilità. La Juve ha tentato effettivamente di fare il colpo, fino agli ultimi giorni di mercato disponibili, ma alla fine non se ne è fatto più nulla.
La Juventus avrebbe già individuato quello che dovrà essere il prossimo grande colpo di calciomercato: ecco chi c'è sulla lista bianconera
Questo acquisto, però, non è stato cancellato dai programmi della Juventus, ma è solo stato rimandato alle prossime sessioni di calciomercato. Magari, già a gennaio. La Vecchia Signora infatti continua a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista di valore assoluto. E, stando a quanto abbiamo raccolto negli ultimi giorni, sarebbero ben 7 i giocatori finiti nel mirino bianconero, tra nomi clamorosi e anche possibili sorprese assolute: eccoli tutti, da scorrere rapidamente uno dopo l'altro <<<
