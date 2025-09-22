mondoudinese news calcio calciomercato Juventus, deciso il prossimo colpo da urlo: “Ecco chi vogliono comprare!”

Juventus, deciso il prossimo colpo da urlo: “Ecco chi vogliono comprare!”

La Juventus avrebbe già individuato quello che dovrà essere il prossimo grande colpo di calciomercato: ecco chi c'è sulla lista bianconera
Stefania Palminteri Redattore 

Bomba di calciomercato sulla Juventus.

Come ben sappiamo, uno dei grandi obiettivi estivi di calciomercato della Juventus che non si sono concretizzati è stato un centrocampista di spessore e di qualità. Senza dubbio Tudor avrebbe gradito un elemento in più in mezzo al campo, anche per far rifiatare Thuram e compagni quando possibile, inserendo però un altro elemento di grande valore e sicura affidabilità. La Juve ha tentato effettivamente di fare il colpo, fino agli ultimi giorni di mercato disponibili, ma alla fine non se ne è fatto più nulla.

Questo acquisto, però, non è stato cancellato dai programmi della Juventus, ma è solo stato rimandato alle prossime sessioni di calciomercato. Magari, già a gennaio. La Vecchia Signora infatti continua a sondare il mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista di valore assoluto. E, stando a quanto abbiamo raccolto negli ultimi giorni, sarebbero ben 7 i giocatori finiti nel mirino bianconero, tra nomi clamorosi e anche possibili sorprese assolute: eccoli tutti, da scorrere rapidamente uno dopo l'altro <<<

