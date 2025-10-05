Il calciomercato, si sa, è mutevole e soprattutto imprevedibile: cambia pelle di ora in ora, mette in discussione certezze e alimenta voci che si rincorrono senza sosta. Quando poi entrano in scena top club come Inter e Juventus, il volume dei rumors inevitabilmente si alza e finisce per occupare le cronache di ogni giorno.
mondoudinese news calcio calciomercato Clamoroso Juventus, follia di mercato: “Colpaccio dall’Inter!”
news calcio
Clamoroso Juventus, follia di mercato: “Colpaccio dall’Inter!”
In casa Juventus si parla sempre anche di calciomercato e tra le ultime news spicca anche quella di un possibile colpaccio dall'Inter
A tal proposito, negli ultimi giorni in orbita Juve ha iniziato a rimbalzare un’indiscrezione decisamente pesante. A Torino infatti starebbero valutando un affondo a dir poco clamoroso proprio per un giocatore dell’Inter. Un’ipotesi che potrebbe prendere forma già nella prossima finestra di mercato invernale: ecco cosa filtra, al momento <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA