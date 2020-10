Napoli Calcio – Mercato, annuncio bomba: “E’ fatta!”

Napoli Calcio Mercato

NAPOLI CALCIO – L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha lanciato, su Twitter, l’ultima bomba riguardante il calciomercato del Napoli: “Bakayoko, in giornata ultimi dettagli con il Chelsea, sarà un giocatore del Napoli. Arriverà in prestito“. Esulta Rino Gattuso. Sono settimane che l’allenatore calabrese aveva richiesto a gran voce un nuovo innesto per il centrocampo. La partenza di Allan aveva lasciato una lacuna che doveva essere colmata. Adesso Ringhio può scendere in campo col suo modulo ideale, il 4-2-3-1. L’inserimento di Bakayoko è stato studiato a tavolino. Perché proprio lui? Un giocatore dotato di una gran tecnica e visione di gioco. Forte fisicamente e dotato di una gran gamba. Ma attenzione perché non finisce qui.

Ceccarini, su Tuttomercatoweb.it, scrive: “Il club partenopeo conta di chiudere oggi l’accordo col giocatore per ciò che riguarda lo stipendio per la stagione 2020/21 e di giungere così alla fumata bianca.” – conclude affermando – “Col Chelsea accordo già raggiunto ieri: l’ex rossonero arriverà in prestito secco“. Le prossime ore saranno decisive. Sarebbe un colpo di mercato importantissimo per ADL che sta cercando di costruire una rosa di alto livello per provare a chiudere la stagione tra le prime quattro del campionato. Questo sessione di calciomercato, però, ci ha dimostrato di essere imprevedibile. Per questo motivo Giuntoli è già pronto col piano B.

Stiamo parlando di Jordan Veretout. Gattuso ha un debole nei confronti del centrocampista giallorosso. Friedkin vorrebbe tenerlo ma qualora dovesse arrivare un'offerta importante da parte di ADL, difficilmente potrebbe rifiutarla. Un altro obiettivo finito nel mirino del ds partenopeo è il centrocampista dell'AZ Alkmaar, Midtsjo. Per quanto riguarda le uscite, invece, Llorente è pronto a tornare in Spagna. L'Elche punta molto su di lui. Younes, invece, è atteso all'Eintracht Francoforte.