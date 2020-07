Napoli Calciomercato – Notizia clamorosa dalla Spagna: pare che…

Il Napoli batte il Genoa, continua la sua cavalcata impressionante in campionato e torna a concentrarsi sul mercato. L’ultima indiscrezione arriva dalla Spagna dove il Mundo Deportivo assicura qualcosa che in molti, pensavano fosse impossibile. Gli azzurri, sarebbero ancora in corsa per Todibo. Alla faccia di chi diceva il contrario: ADL ci starebbe ancora provando. L’idea è chiara: lui, potrebbe essere il sostituto perfetto di Koulibaly, che pare essere sulla via della cessione.

Stiamo parlando di un giocatore – Tidibo – che non ha bisogno di nessun tipo di presentazione tanto che a quanto viene riportato, sarebbero addirittura otto i club che ci starebbero facendo un pensierino. Il Napoli, è ancora in corsa. A dimostrazione del fatto, che – evidentemente – la rivoluzione è già iniziata. Sempre a questo proposito, va detto che Giuntoli – DS Azzurro – poco prima della partita contro i rossoblù ha parlato abbastanza chiaramente anche rispetto a Milik. Come la nostra redazione vi ripete e riporta da giorni, la cessione è al momento la cosa più probabile e il Napoli, per bocca del suo dirigente, lo ha confermato direttamente. Senza troppi giri di parole. Ma non finisce qui.

Sì, perché quella che Gattuso chiederà al club sarà una rivoluzione vera e propria con diversi colpi di scena che potrebbero avere luogo all'ombra del Vesuvio. Da nomi a sorpresa a trattative lampo, come quella – ad esempio – che potrebbe coinvolgere lo scambio fra Allan (finito ai margini) e Vecino. Insomma: le indiscrezioni non mancano. E proprio in chiave mercato, attenzione: Gattuso, avrebbe in mente una decisione molto – ma molto – pesante da prendere da qui a qualche settimana. Che potrebbe cambiare radicalmente la prossima stagione (e quindi il futuro) del club partenopeo