Mercato Torino – Ecco i nomi per il post Vanoli: il punto attuale

Tuttosport riferisce che il presidente granata desiderava altri candidati (Italiano in primis) un anno fa. Ha dovuto accettare Vanoli , anche prima della sua assunzione. Già alcuni giorni prima, alla sua festa di compleanno, Cairo aveva espresso pubblicamente delle critiche a Vanoli , pur mantenendo un sorriso. Le sue parole ripetute quasi identiche la notte scorsa: "Rispetto a un anno fa, siamo scesi di 2 posti e abbiamo 9 punti in meno. Alla trentesima giornata, dissi a Vanoli che 11 anni fa, quando andammo in Europa, avevamo accumulato 39 punti. E poi, in 8 partite, guadagnammo 18 punti. Vanoli ci credeva. Tanto che dichiarò che sarebbero state tutte finali ma poi le ha perse tutte. Faremo le nostre valutazioni".

I nomi

Vanoli ha un contratto che gli garantisce 1,1 milioni netti a stagione fino al 2026, con un'opzione di rinnovo per la società. Licenziare lui e la sua squadra comporterebbe una perdita di circa 2,8 milioni lordi per un anno, a partire da luglio. Il Palermo è pronto a muoversi, mentre Cairo valuta di puntare su Francesco Farioli, un allenatore promettente che ha lasciato l’Ajax dopo una serie di sconfitte che gli sono costate il titolo olandese. Un altro nome che circola per il Torino, è quello di Domenico Tedesco, che ha vinto la Coppa di Germania con il Lipsia nel 2022, e successivamente è stato commissario tecnico del Belgio, con risultati altalenanti fino allo scorso gennaio. Rino Gattuso, attualmente terzo in classifica e in corsa per il titolo croato con un Hajduk Spalato non molto competitivo, è sicuramente visto di buon occhio da Cairo per vari motivi, anche se da tempo è sotto osservazione. Infine, c'è Alberto Gilardino, che era già tra i candidati più considerati un anno fa, insieme a Palladino e dopo Italiano, nella lista ideale di Cairo. Tuttavia, poi ha firmato il rinnovo e ha continuato a lavorare al Genoa, salvo essere licenziato alcuni mesi dopo. Le ultime di mercato: Rebus per la porta: scambio in vista con De Laurentis? <<<