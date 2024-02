Calciomercato Roma | Futuro, Dybala ha deciso: pesante annuncio / News

La Roma è tornata a correre. E' tornata a vincere. L'addio di Mourinho fa male, a tutti. Ma l'arrivo di De Rossi sembra aver ridato ai giallorossi quella spinta, anche emotiva, che spesso ultimamente era mancata. La tifoseria giallorossa in questo senso si conferma unica: il supporto c'è stato per tutti. Per Mou e per Daniele. Rispetto, supporto e riconoscenza. Ma ora, c'è bisogno di guardare avanti e per questa ragione, in queste settimane non si fa altro che parlare di quello che potrebbe accadere da qui ai prossimi mesi. C'è anche chi è sicuro che anche senza la qualificazione alla prossima Champions League, la Roma potrebbe decidere comunque di tenere De Rossi. Ora è presto per parlare di lui ma siamo in tempo per fare ordine per alcuni calciatori che fanno parte della rosa romanista.