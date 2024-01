Calciomercato Roma | De Rossi dà l’ok ad uno scambio clamoroso?

Tutto è in fase di riassestamento in casa Roma. L’esonero di José Mourinho, per certi versi inaspettato, ha messo il club nelle condizioni di rivedere i propri piani. Anche dal punto di vista del calciomercato. Il nuovo interfaccio si chiama Daniele De Rossi: l’ex capitano della Roma chiamato a guidare la panchina di una squadra che rischiava lo sbandamento. Buona la prima per DDR: la vittoria contro il Verona è servita a scacciare qualche fantasma di paura e, soprattutto, a riportare punti nella cascina giallorossa. Ora si può tornare a sognare – lottando – per quel quarto posto che i Friedkin chiedono a gran voce.