Calciomercato Roma, Mourinho li vuole tutti: spunta una lista con 8 nomi!

Quella della AS Roma è stata probabilmente la miglior sessione di mercato dei giallorossi degli ultimi anni. Eppure Mourinho non è ancora del tutto soddisfatto. Tiago Pinto sta facendo del suo meglio per accontentare il suo allenatore e la famiglia Friedkin si sta impegnando a mantenere le promesse fatte. Ma arriviamo al dunque .

Paul Dybala e Georginio Wijnaldum sono le due punte di diamante del calciomercato della AS Roma ma potrebbero non essere le uniche. La società capitolina è riuscita a trattenere anche Zaniolo e adesso ci sarà da divertirsi. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto. Ci sono 8 situazioni bollenti a Trigoria. Per scoprirle non dovete fare altro che sedervi comodi e scorrere le schede una ad una iniziando da qui! <<<