Calciomercato Roma / Notizia clamorosa su Mourinho: “Avrebbe deciso”

Finalmente si sorride, in casa Roma. La compagine giallorossa, dopo un inizio di campionato assai complicato, ha risalito la china e si è riposizionata dove ambiva a stare. La Roma, adesso, è quarta. Il pareggio contro la Lazio prima, le vittorie su Udinese e Sassuolo poi, hanno ridato slancio alla stagione degli uomini di Mourinho. Il tecnico portoghese, adesso, è in linea con quello che è l’obiettivo stagionale. La qualificazione alla prossima Champions League è una sorta di ossessione: serve per ridare lustro al club – dopo anni di assenza dall’Europa che conta – e, soprattutto, a dare ossigeno alle affaticate casse della società. Il prossimo step si chiama Fiorentina: la gara di domenica sera, all’Olimpico contro la Viola, sarà un vero e proprio scontro diretto da non fallire. Con una classifica così corta, ci vuole poco a ritrovarsi di nuovo indietro.