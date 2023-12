Calciomercato Roma | Pinto vuole comprare un fenomeno: “Si tratta di…”

1 di 2 As Roma News

L'emozione è nel DNA della Roma, e l'ultimo trionfo contro il Sassuolo ha infuso nuova linfa vitale nella squadra giallorossa. La vittoria ha proiettato la Roma al quarto posto in classifica, confermando l'ascesa della squadra di José Mourinho verso le posizioni di vertice della Serie A.

In questo momento di fervore sportivo, è chiaro che Thiago Pinto , direttore sportivo della Roma, sta operando con attenzione e determinazione. La sua vigilanza sul mercato è evidente, con lo sguardo puntato sia sulla finestra di gennaio che sulla prossima estate. La vittoria contro il Sassuolo è stata come un chiaro segnale: la Roma è pronta a competere ad alti livelli e Pinto è deciso a consolidare e potenziare ulteriormente la rosa.

Il quarto posto in classifica è solo un tassello di questo percorso in crescita. Pinto è consapevole che la strada verso il successo richiede una squadra competitiva e bilanciata, pronta a fronteggiare le sfide del campionato italiano e quelle internazionali. La sua costante attenzione al mercato testimonia la volontà della Roma di consolidare la propria posizione e competere al meglio in ogni competizione.