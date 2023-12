Calciomercato, la Roma tenta il colpaccio a sorpresa dal Napoli

Il momento della Roma è positivo. La squadra giallorossa ha calato un trittico di risultati utili – contro Lazio, Udinese e Sassuolo – che l’hanno proiettata al quarto posto. Dalle stalle alle stelle in una manciata di gare. Riprova di quanto sia corta ed affollata la classifica di Serie A quest’anno. Ecco perché, tornare nel burrone è un attimo se non si mantiene dritta la barra e buono il cammino. José Mourinho è a lavoro per questo: la gara di domenica contro la Fiorentina assomiglia, in questo senso, ad un match della verità. Battere una diretta concorrente darebbe ulteriore slancio alla stagione giallorossa.

Arrivare quarti, serve per un milione di motivi. Il ritorno in Champions League fa rima con successo, gloria e denaro. La Roma manca da un po’ nell’Europa che conta ed è bene farvi immediato ritorno. Anche per un discorso societario: sappiamo che le casse del club sono in affanno e la qualificazione porterebbe ad una entrata che non ha nulla a che vedere con quella dell’Europa League. Insomma, Mourinho vuole chiudere – e deve, come la società gli impone – con il botto la sua esperienza romanista. Oltretutto, con la Champions, il mercato della Roma potrebbe diventare di un certo livello. Non a caso Pinto si è messo sulle tracce di un top player della Serie A <<<