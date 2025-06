Calciomercato – Il giorno della verità per la Samp! Se sarà C, in 15 ai saluti

Solo questione di tempo prima che la società possa scoprire a tutti gli effetti il suo futuro . Il club blucerchiato si è già messo in mostra e non vede l'ora di poter dire la sua sul campo in un play-out decisivo come quello contro la Salernitana. Logicamente ci si sta preparando ad ogni evenienza.

Il club blucerchiato sa benissimo che se dovesse arrivare la retrocessione ci saranno ben 15 calciatori pronti a salutare in maniera definitiva. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i nomi pronti a salutare il Doria in caso di retrocessione in C <<<