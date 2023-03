Calciomercato Torino – Svelato il bomber: ecco il vero obiettivo per giugno

Continua inesorabile la caccia del Torino al centravanti. Dopo l’addio la scorsa estate di Andrea Belotti a parametro zero i granata devono ancora trovare il numero 9 in grado di sostituire il Gallo.

Numeri che Sanabria non ha nel suo DNA. Per questo motivo, già da diverse settimane, il ds Vagnati è al lavoro per trovare il nome giusto da prendere in estate. L’ultima idea porta a un capocannoniere capace di segnare già oltre 20 gol in stagione <<<