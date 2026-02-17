Il club granata sta lavorando in entrata ed in uscita, la squadra sta vivendo una stagione complessa con le squadre dietro che hanno iniziato a correre e di conseguenza la salvezza non è più certa come qualche settimana fa. Bisogna trovare una continuità di rendimento.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Torino – Cessione ufficiale: Petrachi lo saluta definitivamente
news calcio
Calciomercato Torino – Cessione ufficiale: Petrachi lo saluta definitivamente
Il Torino continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ecco le ultime su una cessione ufficiale arrivata nella società granata
Allo stesso tempo il mercato non dorme mai e proprio nelle ultime ore potrebbe essere stata messa in piedi una cessione decisamente interessante ed ufficializzata da entrambe le parti. Andiamo a vedere nel dettaglio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA