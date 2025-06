Calciomercato Torino | Vendetta Baroni su Lotito: colpo dalla Lazio?

La nuova stagione di calciomercato del Torino potrebbe aprirsi tra gli altri con un colpo “vendicativo” voluto dal tecnico Marco Baroni, che intende sfruttare i rapporti tesi con la Lazio per assicurarsi un esterno sottoutilizzato. Il profilo in questione, un’ ala destra olandese , ha chiuso il 2024/2025 con 30 presenze in campionato ma appena 8 gare da titolare, firmando 2 gol e 2 assist.

Dopo l’addio burrascoso da Roma, Baroni ha individuato proprio in questo giocatore la soluzione ideale per rinforzare il reparto offensivo, sapendo di poter contare su un prestito con diritto di riscatto che alleggerirebbe l’investimento iniziale. Il Torino punta a recuperare un elemento desiderato a giugno, ma finito ai margini nel progetto laziale.

In questa fase di trattative, il club granata lavora in contatto diretto con la dirigenza biancoceleste e gli agenti del calciatore per limare i dettagli: durata del prestito, opzione di acquisto e possibile compartecipazione al pagamento dell'ingaggio.