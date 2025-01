Calciomercato Torino – Tre punti e due colpi di mercato: i nomi di Cairo

Il Torino continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le ultime sul mercato

Il mercato del Toro — Tre punti che fanno respirare una squadra che in questa prima parte di stagione aveva faticato e non poco. Il Torino adesso può guardare la classifica con più serenità anche grazie ad un super Che Adams (autore di una doppietta contro il Cagliari).

Allo stesso tempo la dirigenza si continua a muovere sia in entrata che in uscita per chiudere altri affari di primissimo livello e rinforzare questa rosa. Cairo prepara ben due colpacci <<<

Il primo obiettivo — Inutile prendersi in giro, il vero obiettivo per il centrocampo è solo uno e stiamo parlando di Cesare Casadei. Il calciatore italiano ha grande voglia di mettersi in mostra e a Torino troverebbe i suoi spazi.

La trattativa con il Chelsea continua ad andare avanti in maniera imperterrita e bisognerà chiudere il colpo il prima possibile (anche per scongiurare inserimenti dell'ultimo minuto).

Attaccante da sogno — Centravanti che conosce la massima serie del nostro calcio e non parliamo né di Beto né di Arthur Cabral. Il nome nuovo per l'attacco arriva sempre dal Portogallo ed è André Silva. Il calciatore ex Milan va a caccia di più spazio sul campo da gioco. Il Toro proverà un assalto nelle prossime ore.

