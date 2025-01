Calciomercato Torino – La telenovela verso la parola fine? Il punto su Beto

Il tempo va e passano le ore e finalmente avremo il numero 9 . Passate la battuta e la rivisitazione di un celebre successo italiano, ma il momento del nuovo bomber in quel di Torino è oramai necessario.

Non si può più aspettare, neanche un secondo con una squadra che non vede l'ora di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e sa che manca la ciliegina sulla torta. La prestazione di ieri pomeriggio contro il Parma è stato il decisivo punto esclamativo su un cambiamento più che necessario. Non perdiamo un secondo ed ecco il punto sull'affare Beto <<<