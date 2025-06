UFFICIALE | Calciomercato Napoli, cessione! Dice addio alla Serie A

Il calciomercato in casa Napoli registra un addio definitivo: Natan saluta la Serie A dopo una sola stagione e si trasferisce in maniera ufficiale al Betis Siviglia . Gli spagnoli hanno esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito annuale, premiando il rendimento del difensore brasiliano, reduce da una stagione positiva culminata con l’approdo in finale di Conference League, poi persa contro il Chelsea.

Arrivato a Napoli con molte aspettative, Natan non è mai riuscito a imporsi in modo stabile all’interno delle rotazioni difensive azzurre. Solo 20 le presenze complessive con la maglia partenopea tra campionato e coppe, con un minutaggio ridotto e un rapporto tecnico che non ha mai davvero convinto. Il club ha quindi deciso di non opporsi alla cessione, aprendo la porta a un futuro in Liga dove il classe 2001 ha già dimostrato di potersi esprimere ad alti livelli.