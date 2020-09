Coronavirus – Brasile, Isla positivo al Covid-19

Il ‘Brasilerao’ è nel caos totale a causa dei contagi da Covid-19. Nel Flamengo, squadra campione in carica reduce dalla trasferta in Ecuador per la Coppa Libertadores, i giocatori che hanno contratto il coronavirus, la maggior parte asintomatici, sono ben 19, tra cui anche l’ex Udinese Isla. In più sono risultati positivi anche il presidente Bruno Landim, il suo vice Marcos Braz, l’allenatore Domenec Torrent, il medico sociale Marcio Tanure, il nutrizionista Douglas Oliveira, il fisioterapista Eduardo Calçada e i due addetti stampa. Intanto il Covid-19 blocca anche un altro grande club di Rio, il Fluminense, visto che oggi si è appreso che nove calciatori sono risultati positivi ai tamponi fatti ieri. Ora non si sa se la squadra potrà scendere in campo nel ‘Monday Night’ contro il Coritiba.