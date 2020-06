Coppa Italia, fischio d’inizio alle 21 e niente supplementari

Attraverso un tweet la Rai ha fatto sapere che “il grande calcio italiano torna su #Radio1 e @Radio1Sport con la #CoppaItalia. Tutte le emozioni di #JuventusMilan e #NapoliInter in diretta, minuto per minuto, venerdì 12 e sabato 13 giugno alle 21″ con Rai Uno che si collegherà a partire dalle ore 20.30.

Si parte venerdì 12 con Juve-Milan, il giorno successivo si disputerà Napoli-Inter.

Secondo la Gazzetta poi la Lega Serie A oggi dovrebbe ufficializzare il nuovo format con le semifinali senza supplementari: in caso di parità, tenendo conto del risultato dell’andata, si andrà direttamente ai rigori. Una soluzione che la Lega ha adottato per andare incontro alle richieste dei club, preoccupate dalla ripartenza in salita. Si eviteranno così 30 minuti di eventuale fatica aggiuntiva.