Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, dopo le gare del primo turno eliminatorio di Coppa Italia, ha squalificato per tre turni di stop e un’ammenda di 1000 euro per l’attaccante della Sambenedettese, Maxi Lopez. L’argentino è stato sanzionato per “avere al 46° del primo tempo, rivolto al direttore di gara epiteti gravemente offensivi reiterando tale atteggiamento all’atto del provvedimento di espulsione e mentre abbandonava il terreno di gioco”.