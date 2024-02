Notizie AS Roma | C’è una novità su De Rossi: ecco cosa sappiamo

I Friedkin hanno deciso di prendere in mano le redini di una stagione che sembrava destinata al grigiore della mediocrità. L’impatto di José Mourinho aveva esaurito i suoi effetti benefici all’interno del mondo Roma. Dopo una prima stagione conclusasi con gli onori di un trofeo, ed una seconda impattata sull’amarezza di una finale europea persa, la terza si stava arenando sul mood dell’anonimità. La presidenza non c’è stata ed ha optato per il cambio e per la scossa che ha messo dentro Daniele De Rossi. Prima mossa di una serie di cambiamenti che cambieranno la filosofia della Roma nei prossimi anni: più giovani e meno stipendi faraonici. Pure l’arrivo di Baldanzi a gennaio risponde alla nuova logica romanista.