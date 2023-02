Ecco i 5 giocatori che lasceranno la Sampdoria in caso di retrocessione

Sia chiaro, al momento si tratta soltanto di rumors di mercato anche se non facciamo fatica a credere a ciò che si dice in Liguria. Stankovic e i suoi ragazzi non riescono più a vincere. L'ultima vittoria risale al lontano 4 gennaio, fuori casa contro il Sassuolo. La strada è tutta in salita ma la matematica non è un'opinione e il calcio è meraviglioso anche perché è imprevedibile. Insomma, può succedere ancora di tutto, basta pensare al Crotone di Nicola. Ma non perdiamo altro tempo e adiamo dritti al punto. Dicono che in caso di retrocessione 5 blucerchiati lasceranno la Sampdoria in estate: ecco nomi e cognomi <<<