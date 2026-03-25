La prima sfida dell'Italia per rientrare nel prossimo Mondiale è alle porte. Un match che si giocherà davanti al proprio pubblico e che non si può assolutamente sbagliare. Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare su quali saranno i calciatori pronti a scendere in campo per conquistare la finale dei play-off. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi degli undici titolari sia da una parte che dall'altra.
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Italia-Irlanda del Nord | Ecco la probabile formazione di Gattuso
La sfida tra l'Italia di Gennaro Gattuso e l'Irlanda del Nord sembra essere alle porte, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Commissario Tecnico: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Commissario Tecnico: Michael O'Neill
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