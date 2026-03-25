Italia-Irlanda del Nord | Ecco la probabile formazione di Gattuso

La prima sfida dell'Italia per rientrare nel prossimo Mondiale è alle porte. Un match che si giocherà davanti al proprio pubblico e che non si può assolutamente sbagliare. Gennaro Gattuso sembra avere le idee chiare su quali saranno i calciatori pronti a scendere in campo per conquistare la finale dei play-off. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi degli undici titolari sia da una parte che dall'altra.