Calciomercato Udinese – Rinnovo e addio? Kristensen futuro scritto

I bianconeri di mister Kosta Runjaic continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una squadra di primissimo livello che ha un obiettivo ben preciso all'interno del suo finale di campionato: raggiungere la parte sinistra della classifica e soprattutto conquistare i 50 punti .

Non solo al campo, ma si sta cercando anche di fare il punto sul futuro e soprattutto su alcuni calciatori che stanno capendo il loro possibile futuro. Molti team del nostro calcio hanno messo sotto osservazione i bianconeri. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su una possibile cessione o meglio sul futuro di un difensore che piace molto sul mercato. Il futuro di Kristensen sta per essere scritto <<<