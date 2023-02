Sampdoria – Dopo Jesé Rodriguez, via Stankovic: ecco il nuovo allenatore!

La Sampdoria non vince da 7 partite. Era il 4 gennaio quando i blucerchiati espugnarono il Mapei Stadium a Sassuolo. Adesso è arrivato Jesé Rodriguez nella speranza che lo spagnolo possa fare la differenza. Stankovic ci sta mettendo passione, cuore e dedizione ma potrebbe non essere abbastanza. Nel calcio alla fine contano i numeri e le statistiche dicono che la Samp è attualmente 19esima in classifica a +3 dall'ultimo posto e a -6 dal terzultimo. Insomma, non è una situazione facile e c'è già chi parla di un nuovo possibile esonero sulla panchina ligure. Dopo il ritorno di Claudio Ranieri a Cagliari, sono 6 i nomi dei possibili sostituti. Sta girando una lista in base alle percentuali di arrivo <<<