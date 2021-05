Destino Luca Gotti: la panchina friulana è ancora in bilico

Gotti avrebbe dato la sua disponibilità al rinnovo, a condizione però di poter guidare un progetto tecnico valido e maggiormente ambizioso.

Luca Gotti ha già detto più volte che la priorità è bianconera. Il tecnico ha fatto sapere che accetterebbe un altro contratto annuale alle stesse cifre della stagione appena conclusa, ma non può restare in attesa ad infinitum. In pole position, se Gotti dovesse andar via, c'è sempre Paolo Zanetti, neopromosso con il Venezia in serie A, titolare di un contratto che scadrà nel 2023 il quale detiene però una sorta di gentlemen's agreement con la dirigenza lagunare per liberarsi e ascoltare le offerte delle corteggiatrici. Tra queste c'è proprio l'Udinese, assieme alla Samp (che però sembra essere orientata per un ritorno di Marco Giampaolo) e all'Hellas Verona. La sentenza per Gotti arriverà solamente dopo il tanto atteso colloquio con Gino Pozzo il quale si è preso una settimana per decidere il futuro sulla panchina bianconera. Ancora ore di trepida attesa in questo tourbillon di mercato.