News Udinese – Oggi si definisce il rebus su Luca Gotti

News Udinese, giornata decisiva per gli aggiornamenti sul futuro di Luca Gotti in bianconero, rinnovo del contratto o addio

Redazione

UDINE - Per Luca Gotti è dentro o fuori. Giornata decisiva per l'allenatore dell'Udinese. La società di Pozzo vuole definire il rebus Gotti oggi per avere le idee chiare sul progetto Udinese della stagione 2021-2022. Domani inizia giugno, il calciomercato è alle porte. I tifosi e gli addetti ai lavori vogliono scoprire chi guiderà la panchina friulana. Ecco le ultime news in merito all'eventuale permanenza o addio di Luca Gotti a Udine.

LUCA GOTTI - Facciamo il punto sull'ultima stagione dell'Udinese. Obiettivo salvezza ottenuto con largo anticipo per gli uomini di Luca Gotti. Una squadra che però ha dimostrato molti alti e bassi e cali di concentrazione. Da ricordare le partite perse nel finale di stagione con Inter e Napoli per 5-1. Secondo le ultime indiscrezioni l'addio di Gotti sarebbe certo, per un progetto che vuole ripartire all'insegna dell'entusiasmo e la volontà di centrare la parte sinistra della classifica. Sampdoria ed Hellas Verona sono le prime interessate al tecnico in caso di addio.

CRISCITIELLO - Da ricordare in merito anche le dichiarazioni di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia e Udinese Tv: "Zanetti, Maran ed una pista estera per la panchina dell'Udinese. Si segue anche il profilo di Cambiasso ma ci sono poche possibilità". Anche secondo la redazione di Sky Sport è sicuro l'addio dell'ex tattico di Sarri.

ZANETTI, MARAN E CAMBIASSO - Tre nomi interessanti e diversi per il post Gotti. Paolo Zanetti è reduce dalla storica impresa del Venezia in serie A, un ritorno della massima serie del campionato italiano in laguna dopo ben 19 anni. Un traguardo raggiunto anche grazie al fantasista Mattia Aramu, obiettivo di mercato dei bianconeri. Rolando Maran è un candidato con tanta esperienza in serie A. Da ricordare la lunga esperienza vissuta in panchina al Chievo Verona ed un nono posto in classifica con 50 punti nella stagione 2015-2016. Attenzione anche alla suggestione Cambiasso.