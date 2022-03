Italia – Parola d’ordine? Rivoluzione! Mancini rischia: ecco chi è il sostituto

Ieri sera è calato il sipario sulla rincorsa al mondiale 2022 per la nostra nazionale. L'Italia a Palermo ha perso 0-1 contro la Macedonia del Nord. La mancata partecipazione in Qatar vorrà sicuramente dei colpevoli...

Il primo che paga quando una squadra non va è l'allenatore. E così succede anche per le nazionale. In questo caso la colpa andrebbe ricondotta a mister Mancini e alle sue scelte. Che situazione si prospetta per il tecnico che appena 8 mesi fa portava a casa un'Europeo?