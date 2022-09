News Cagliari, colpo di scena Simeone! Giulini fatica a crederci: tutto vero

Ciò che è successo al Cholito Simeone è davvero molto strano. I tifosi del Cagliari sono rimasti senza parole e il presidente Giulini fatica a credere a ciò che sta guardando. In due anni è cambiato tutto. Ma sono i numeri ad essere davvero preoccupanti .

Meno parole più fatti. Le promesse non servono a nulla se poi non sono seguite da azioni concrete. Come dicevano i latini: "verba volant, scripta manent". Ma passiamo ai dettagli perché è letteralmente cambiato tutto! <<<