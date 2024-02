Roma News / Notizia clamorosa: “Dicono che Mourinho…”

La Roma vola. Pian piano, ma vola. L'arrivo di De Rossi ha portato una ventata di entusiasmo all'interno di tutto l'ambiente e per questa ragione, da qualche settimana, in casa giallorossa si è tornati a respirare un aria assolutamente rinnovata e se vogliamo, anche molto fresca. Il merito è sicuramente di Daniele, che dopo anni al servizio della Roma come calciatore, ha deciso di accettare una sfida che forse nessuno avrebbe accettato. Non a queste condizioni. Lo ha fatto per l'amore per il club, per i suoi tifosi e per i suoi colori. Ma dal romanticismo, adesso, bisognerà molto presto passare al campo. In questo senso possiamo sicuramente dire che il calendario sta aiutando ma allo stesso tempo bisogna ammettere che poi, calendario a parte, i punti vanno conquistati sul campo.