Calciomercato Fiorentina – A centrocampo uno va e uno resta

La Fiorentina continua a lavorare dentro e fuori dal campo.Italiano insiste con i suoi dettami alla squadra e la rosa sembra recepire. Il tecnico vuole arrivare al meglio per l'esordio stagionale dei suoi. Per farlo però c'è bisogno di un aiuto dal mercato. E una mano gliela darà Pradè, pronto ad accontentare il tecnico sia in entrata che in uscita. Per quanto riguardo le cessioni, infatti, ci sono delle importanti novità in casa Fiorentina. In particolare a centrocampo si sono sviluppate due situazioni sulle quali la società stava lavorando, scopriamo insieme i dettagli <<<